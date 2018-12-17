انت الان تتابع أحمد السقا يخوض سباق رمضان 2019 بـ«ولد الغلابة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م
أحمد السقا
استقر القائمون على مسلسل النجم أحمد السقا، الذي يخوض به سباق رمضان 2019، على اسم «ولد الغلابة» بدلا من «البريمو».. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي ومن إنتاج صادق الصباح، وانضم مؤخرًا إلى قائمة الأبطال كل من الفنانة هبة مجدي، الفنانة إنجى المقدم، الفنانة مي عمر، الفنان محمد ممدوح، الفنان كريم عفيفي (أحد أبطال مسرح مصر) ويجرى حاليا ترشيح باقي الأبطال، لبدء التصوير واللحاق بموعد العرض. مسلسل «ولد الغلابة» ينتمي إلى الدراما الصعيدية ويسلط الضوء على القضايا الاجتماعية داخل المجتمع الصعيدي بجانب تناوله مشكلة الثأر.
السقا يعود بمسلسله الجديد إلى الدراما بعد تغيبه العام الماضي بسبب انشغاله بتصوير فيلم «سري للغاية» للسيناريست وحيد حامد والمخرج محمد سامي (بنرشحلك| خريطة مبدئية لرمضان 2019.. على ربيع يحافظ على بقائه) وكانت آخر مشاركات السقا، فى الدراما التليفزيونية مسلسل «الحصان الأسود»
السقا يعود بمسلسله الجديد إلى الدراما بعد تغيبه العام الماضي بسبب انشغاله بتصوير فيلم «سري للغاية» للسيناريست وحيد حامد والمخرج محمد سامي (بنرشحلك| خريطة مبدئية لرمضان 2019.. على ربيع يحافظ على بقائه)
وكانت آخر مشاركات السقا، فى الدراما التليفزيونية مسلسل «الحصان الأسود» الذى عرض فى رمضان 2017، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، مما جعل المنتج صادق الصباح، يعيد التعاون معه مرة أخرى، وتعاقد معه فور انتهاء الموسم الرمضاني، إلا أنه قام بتأجيل المسلسل إلى رمضان 2019، لانشغال الفنان أحمد السقا، بمشروعه السينمائي الذي لم يتحدد بعد موعد عرضه، على الرغم من انتهاء تصوير فيلم «سرى للغاية».
بينما اكتفى أحمد السقا، بفكرة «ضيف الشريف» حتى لا يغيب عن جمهوره فى 2018، حيث ظهر فى مسلسل «رحيم» مع الفنان ياسر جلال، ومع أمير كرارة فى فيلم «حرب كرموز».
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