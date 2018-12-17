انت الان تتابع الفلبين تفوز فى مسابقة ملكة جمال الكون للمرة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ م

فازت الفلبينية كاتريونا جراى، بلقب ملكة جمال الكون اليوم الإثنين، لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية. وفازت جراى الفلبينية الأسترالية التى يبلغ عمرها 24 عاما باللقب فى العاصمة التايلندية بانكوك، حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا. وقالت جراى التى كانت ترتدى فستانا باللونين الأحمر والبرتقالي" قلبى مليء بقدر كبير من الامتنان. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط". وسئلت جراى خلال المسابقة عن رأيها فى إضفاء الشرعية على تعاطى الماريجوانا فقالت إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.

- تامارين جرين 24 عاما، ملكة جمال جنوب إفريقيا حصلت على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون ثم ستيفانى جوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية، وكانت الفلبين قد فازت فى مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 2015 و1973 و1969. - كاتريونا البالغة من العمر 24 عاماً استطاعت التغلب على أكثر من