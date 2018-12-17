انت الان تتابع لماذا اختار مارتن لاسارتي تدريب الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ م
كشف الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن سبب اختياره عرض القلعة الحمراء، عن باقي العروض، وطريقة لعبه المفضلة، وإمكانية التتويج بدوري أبطال إفريقيا، مع الفريق الأحمر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، لتقديم المدرب الجديد، والذي سيتولى قيادة الفريق فنيا خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، لمدة موسم ونصف الموسم، وبدأ مارتن لاسارتي المؤتمر بإلقاء كلمة، شكر فيها الحضور، وشدد على أنه جاء لتحقيق الانتصارات مع الأهلي.
وقال المدرب الجديد: أشكر الحضور الكريم.. اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم بين أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ وأهداف عظيمة.. عرض الأهلي كان الأفضل والأبرز من بين العروض التي تلقيتها في الفترة الأخيرة. لاسارتي أوضح: «أنا هنا في مصر من أجل تحقيق الانتصارات، الأمر سوف يعتمد على جاهزية اللاعبين، روح الفريق
وقال المدرب الجديد: أشكر الحضور الكريم.. اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم بين أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ وأهداف عظيمة.. عرض الأهلي كان الأفضل والأبرز من بين العروض التي تلقيتها في الفترة الأخيرة.
لاسارتي أوضح: «أنا هنا في مصر من أجل تحقيق الانتصارات، الأمر سوف يعتمد على جاهزية اللاعبين، روح الفريق أمر مهم، نحن جميعا سنعمل من أجل النادي الأهلي وتحقيق أهداف الفريق، لا فرق بين لاعب كبير أو صغير.. لا يوجد نجم.. النادي هو الأهم».
الأوروجوياني تابع: «سوف نقوم بعملنا على أكمل وجه، إذا فعلنا هذا وحققنا الأهداف، سنسعد وبالتالي تسعد الجماهير الكبيرة التي تحب النادي، كل من يثق في وفي فريق عملي، سيسعد بما سنقدمه للنادي الفترة المقبلة، لدينا إرادة لتحقيق أهداف الفريق».
شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اختار مارتن لاسارتي تدريب الأهلي؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .