انت الان تتابع لماذا اختار مارتن لاسارتي تدريب الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ م

كشف الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن سبب اختياره عرض القلعة الحمراء، عن باقي العروض، وطريقة لعبه المفضلة، وإمكانية التتويج بدوري أبطال إفريقيا، مع الفريق الأحمر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، لتقديم المدرب الجديد، والذي سيتولى قيادة الفريق فنيا خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، لمدة موسم ونصف الموسم، وبدأ مارتن لاسارتي المؤتمر بإلقاء كلمة، شكر فيها الحضور، وشدد على أنه جاء لتحقيق الانتصارات مع الأهلي.

وقال المدرب الجديد: أشكر الحضور الكريم.. اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم بين أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ وأهداف عظيمة.. عرض الأهلي كان الأفضل والأبرز من بين العروض التي تلقيتها في الفترة الأخيرة. لاسارتي أوضح: «أنا هنا في مصر من أجل تحقيق الانتصارات، الأمر سوف يعتمد على جاهزية اللاعبين، روح الفريق