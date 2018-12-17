424 قضية.. ضبط نقاش هارب من 162 سنة حبس بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م
تمكن ضباط قسم شرطة أول الرمل بالتنسيق مع ضباط مباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على نقاش في العقد الخامس من العمر، هارب من تنفيذ 424 حكما، وبلغت إجمالي مدة الحبس 162 سنة في قضايا مختلفة منها: «مبانى، سرقة تيار كهربائى»، بينما قُدرت جملة الغرامات بـ2.3 ملايين جنيه، وتلقى تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل يفيد بضبط النقاش الهارب من تنفيذ الأحكام سابقة الذكر بعد أن أمكن التوصل إلى مكان اختبائه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى موقع المتهم الهارب، وذلك بناء على معلومات واردة لضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل كشفت عن مكان اختفاء المتهم الهارب والمحكوم عليه في عدة قضايا من بينها «محمود ع. ح.»، 42 عامًا، نقاش، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل. وأشارت التحريات التي أجراها رجال المباحث
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى موقع المتهم الهارب، وذلك بناء على معلومات واردة لضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل كشفت عن مكان اختفاء المتهم الهارب والمحكوم عليه في عدة قضايا من بينها «محمود ع. ح.»، 42 عامًا، نقاش، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل.
وأشارت التحريات التي أجراها رجال المباحث الجنائية بمدرية أمن الإسكندرية، إلى أن المتهم الهارب صادر ضده أحكام بالحبس بلغ اجمالها 162 سنة، في عدد 424 حكم في قضايا «مباني، وسرقة تيار كهربائي»، بينما بلغت قيمة الكفالات بحقه بقيمة 620 ألف جنيه، وغرامات قدرها مليوني و340 ألف جنيه.
تم تحرير محضر بالواقعة وجاري تسليمه للمباحث لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وإخطار النيابة العامة.
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