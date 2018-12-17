انت الان تتابع 424 قضية.. ضبط نقاش هارب من 162 سنة حبس بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م

تمكن ضباط قسم شرطة أول الرمل بالتنسيق مع ضباط مباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على نقاش في العقد الخامس من العمر، هارب من تنفيذ 424 حكما، وبلغت إجمالي مدة الحبس 162 سنة في قضايا مختلفة منها: «مبانى، سرقة تيار كهربائى»، بينما قُدرت جملة الغرامات بـ2.3 ملايين جنيه، وتلقى تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل يفيد بضبط النقاش الهارب من تنفيذ الأحكام سابقة الذكر بعد أن أمكن التوصل إلى مكان اختبائه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى موقع المتهم الهارب، وذلك بناء على معلومات واردة لضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل كشفت عن مكان اختفاء المتهم الهارب والمحكوم عليه في عدة قضايا من بينها «محمود ع. ح.»، 42 عامًا، نقاش، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل. وأشارت التحريات التي أجراها رجال المباحث