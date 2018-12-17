انت الان تتابع ليلة سقوط مروج «مخدر الموت» في الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ م

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام القبض على أحد العناصر الإجرامية؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدري الإستروكس والحشيش بدائرة قسم شرطة إمبابة. البداية مع ورود معلومات للعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية بقطاع شمال الجيزة، أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة أن "حسين.أ.ع"، 26 سنة، عاطل مقيم بمنطقة القومية العربية بدائرة قسم شرطة الوراق، له معلومات جنائية مسجلة، يتاجر في المود المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بالعرض على اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، وجه بضبط المتهم في حالة تلبس، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بقيادة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له. وعُثر بحوزة المتهم