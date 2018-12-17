الان تتابع مالك “المستقلة” ينقلب على قطر بسبب “التمويل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

هاجم الإعلامي والسياسي التونسي، محمد الهاشمي الحامدي، مالك قناة المستقلة الفضائية، دولة قطر وسياستها الخارجية، بعد أن انحاز للدوحة في الأزمة الخليجية الراهنة منذ بدايتها، وهاجم دول المقاطعة على الدوام.

وفاجأ الحامدي، المقيم في لندن، متابعيه في حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، بسلسلة تغريدات تضمنت آراء جديدة مناهضة للدوحة وأذرعها الإعلامية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، بشكل غير معهود عن الرجل المعروف بمواقفه المساندة للسياسة الخارجية القطرية.

وبدا أن الخلاف بين الطرفين، اندلع لرفض الدوحة الاستجابة لمطالب الحامدي، بعد أن زار قطر، وسط توقعات بأنه قد طلب تمويلا لقناته التي تبث من لندن دون أن يلقى استجابة.

وقال الحامدي في إحدى تغريداته: “الشكر توجهه قطر لإيران وأمريكا وتركيا والسنغال وبلاد الواق واق، وكل من تضامن معها ضد الحصار في أي ركن من أركان العالم، أما قناة المستقلة فيجب أن لا تُشكر؟؟؟ أينكم من قول الله تعالى: “هل جزاء الإحسان إلا الإحسان” وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله”؟”

موقف الحامدي تغير بشكل جذري، وبدا أقرب للانقلاب، وفق كثير من المعلقين على الخلاف الطارئ بين الطرفين، ما لم تحتو الدوحة ذلك الخلاف، لترضي الحامدي الذي ترك بالفعل باب الحل مفتوحا.

وقال الحامدي في تغريدة أجاب فيها على تساؤلات متابعيه حول موقفه الجديد: “تبين لي أخي أن حكام قطر لا يهمهم مطلقًا تعاطفي معهم أو تعاطفك، كلّا، ما يهمهم بالأساس هو تعاطف وتضامن ثلاثة أطراف فقط:

1-جماعات اللوبي الصهيوني في واشنطن.

2-تركيا.

3-إيران.

بقيت أسبوعًا في الدوحة ولم ألتقِ أي مسؤول قطري، وجاءها رئيس منظمة صهيونية أمريكية فالتقى الأمير لساعتين”.

وتابع: “الحق فوق العواطف، قناة الجزيرة ليست صوت الحق وإنما صوت الحكومة القطرية، وحكومة قطر تقف مع الحق حينًا ومع الباطل حينًا آخر، فتُسوّقه الجزيرة للناس حقًا، مثال ذلك تسويقها لتدخل القوات الفرنسية الإيطالية في بلد عربي ليبيا عام 2011، وهذا من جهة المبدأ كبيرة من أكبر الكبائر”.

واستطرد: “أخي انظر للنتائج على الأرض لتعرف حجم المأساة.. سوّقت قناة الجزيرة للتدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011، واستماتت حكومة قطر في استصدار قرارات عربية وأممية لتشريعه، ثم ماذا جرى؟ انظر إلى ليبيا اليوم مقسمة فعليًا لثلاث دول، شرق وغرب وجنوب، وقد ضاع الأمن فيها، أليست قطر مسؤولة؟”.

وفي تلميح لكون الخلاف نشأ بسبب حاجة القناة لتمويل قطر، قال الحامدي: “كان يمكن للمغردين القطريين أن يلوموا حكومتهم ويقولوا لها، إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن قناة المستقلة تستحق الشكر والتقدير، وتستحق أن تبث الإعلانات القطرية فيها قبل غيرها، ولكنهم للأسف يقولون لي لماذا تلوم حكومتنا لأنها لم تشكرك”.

وأثار موقف الحامدي الجديد، ردود فعل واسعة لدى متابعيه، بجانب تعليقات نخب خليجية، انتقدت غالبيتها الحامدي ومواقفه السابقة وانقلابه عليها، بجانب انتقاد قطر التي تمول شبكة إعلامية واسعة تضم قنوات وصحفًا ومواقع إخبارية تروج لسياسيتها الخارجية المثيرة للجدل.