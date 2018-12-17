الان تتابع الكويت.. قبول استقالة وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
أعلنت وسائل إعلام كويتية، نقلًا عن مصادر، اليوم الإثنين، قبول استقالة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي.
وحسب المصادر، تغيب “الرشيدي”، عن حضور اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، مشيرة إلى أنه تقدم باستقالة مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك.
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