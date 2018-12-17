مسئول عراقي: رئيس الوزراء غير مستعد لجلسة البرلمان

قال حامد الموسوي، نائب تحال البناء العراقي، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، غير مستعد للحضور بمجلس النواب العراقي دون ضمان الاتفاق على استكمال النصاب.

وأشار إلى أن "عبد المهدي" يرسل برسالة للكتل السياسية مفادها أنه قوي ولا يمكنم كسر إرادته.

وقال في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن الاتفاق الشامل والكامل على المرشحين حتى اللحظة لم يتحقق.

وأضاف أن "عبد المهدي يريد ضمان استكمال نصاب جلسة البرلمان سواء اتفق البناء والاصلاح او لم يتفقو على المرشحين والتصويت على المرشحين وتمرير من يرونه مناسبا"، لافتًا إلى أن "حسم وزارتي الدفاع والداخلية هي معضلة تكررت بالحكومات السابقة ايضا وبحاجة الى حوارات مكثفة ومعمقة لحسمها".