مسئول عراقي: رئيس الوزراء غير مستعد لجلسة البرلمان

وأشار إلى أن "عبد المهدي" يرسل برسالة للكتل السياسية مفادها أنه قوي ولا يمكنم كسر إرادته.
وقال في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن الاتفاق الشامل والكامل على المرشحين حتى اللحظة لم يتحقق.
وأضاف أن "عبد المهدي يريد ضمان استكمال نصاب جلسة البرلمان سواء اتفق البناء والاصلاح او لم يتفقو على المرشحين والتصويت على المرشحين وتمرير من يرونه مناسبا"، لافتًا إلى أن "حسم وزارتي الدفاع والداخلية هي معضلة تكررت بالحكومات السابقة ايضا وبحاجة الى حوارات مكثفة ومعمقة لحسمها".
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