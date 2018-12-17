مليشيا الحوثي تقتحم قرية في اب وتختطف 7 مواطنين

اقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الأحد 16 ديسمبر /كانون الأول 2018، على اقتحام إحدى البلدات في محافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات يومية ترتكبها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية بحسب عفاش نيوز، بأن مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت قرية الجرين بعزلة بني سبأ بمديرية يريم شمال محافظة إب.

وأضافت المصادر بأن المليشيا الحوثية بعد اقتحام القرية اختطفت سبعة من شباب القرية واقتادتهم إلى أحد سجونها بمبنى الأمن السياسي بمدينة إب.

وتحدثت المصادر بأن سبب الحادثة وشاية من أحد المتحوثين على الشباب المختطفين بعد رفضهم ترديد شعارات حوثية من بينها شعار الصرخة وهتفوا بدلا عنها "الله أكبر ولله الحمد".

وبحسب المصادر فإن المختطفين هم "محمد صالح العروي" و "عدنان ناجي أحمد صالح علي العروي" و "جلال علي قاسم الجهراني" و "حمير حفظ الله محمد علي قائد" و "محمد خالد محمد صالح ضيف الله العروي" وهم مواطنين من بسطاء الناس ويعملون في بيع البطاط.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من اقتحام المليشيا للمواطن "قائد النظامي" واختطاف نجله "ياسر" بقرية ذي إشراق بمديرية السياني جنوب محافظة إب، واختطفت المليشيا الحوثية مدير مجمع عمار بن ياسر التربوي بقرية بيت مشرح الأستاذ "عبده مسعد صالح مشرح" في نقطة بيت معزب مديرية السدة شرق محافظة إب.

وتمارس المليشيا الحوثية الإختطافات بالتزامن مع إعلان اتفاق السويد والذي يتضمن في أهم بنوده الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسريا والأسرى من جميع الأطراف وهو ما يجعل مصداقية ونوايا المليشيا على المحك ويفضح ادعاتها بقبولها نتائج تلك المشاورات التي جرت برعاية الأمم المتحدة.

وتشهد محافظة إب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم عدة ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ سيطرتها على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م.