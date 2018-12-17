وزير الخارجية الألمانى يصل بغداد

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى العراق، منذ قليل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.
وجاءت هذه الزيارة بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إلى بغداد للقاء عدد من المسئولين في الحكومة العراقية.
وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وصل قبل قليل إلى العاصمة بغداد.
ومن المقرر، أن يلتقي ماكس بالمسئولين العراقيين ويبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالين الاقتصادي والأمني.
وجاءت هذه الزيارة بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إلى بغداد للقاء عدد من المسئولين في الحكومة العراقية.
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