رئيس مجلس النواب العراقى يلتقى خادم الحرمين الشريفين

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها سيادته إلى المملكة العربية السعودية

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وقال الحلبوسي: إن العراق حريص على تطوير علاقته مع محيطه العربي والإقليمي من خلال التنسيق المشترك وعلى المستويات كافة، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري ودعم التبادل التجاري وفتح المنافذ الحدودية وتطويرها، مشددًا على أهمية أن يكون للدول الشقيقة دور في ملف إعمار العراق، ولا سيما المملكة العربية السعودية بما تمتلكه من شركات وخبرات ستسهم في إعادة تأهيل العديد من المدن التي تضررت بفعل الإرهاب أو تلك التي تفتقر للخدمات والبنى التحتية.

وشكر رئيس مجلس النواب خادم الحرمين الشريفين على مبادرة الحكومة في تطوير منفذ عرعر الحدودي بين البلدين وإنشاء ملعب رياضي في بغداد، كذلك تخصيص أموال لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت.

وأكد الحلبوسي ضرورة انفتاح العراق على أشقائه العرب، وتوثيق علاقته مع الجميع وبما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تنسيق الجهود العربية؛ من أجل تجاوز الخلافات والمشاكل عبر الحوار البناء والابتعاد عن التصعيد الذي ينعكس سلبًا على أمن المنطقة واستقرارها، مثمنًا في الوقت نفسه دور المملكة العربية السعودية الداعم للعراق.

من جانبه، أعرب الملك السعودي عن ترحيبه برئيس البرلمان العراقي في المملكة، آملا بأن تشهد المرحلة المقبلة عودة العراق إلى مكانته البارزة في المنطقة، ولا سيما بعد الانتصارات المتحققة على الإرهاب أو المجالات الأخرى، مشددًا على دعم حكومة المملكة العراق وشعبه وعلى المستويات كافة.

