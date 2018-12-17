وذكرت الخارجية العراقية- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن وزيرها محمد على الحكيم بحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى ديفيد ماكاليستر وأعضاء اللجنة- خلال اللقاء الذى عقد اليوم بمبنى الوزارة فى بغداد- العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيزها من خلال اتفاقية الشراكة والتعاون التى دخلت حيز التنفيذ هذا العام وتشمل المجالات الأمنية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.
وأكد الحكيم استمرار الحكومة العراقية فى التعاون مع الأصدقاء فى الاتحاد الأوروبي..مثمنا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للبلاد من خلال التحالف الدولى فى حربه على تنظيم (داعش) الإرهابى..داعيا الاتحاد إلى الدخول فى مجال الاستثمار وإعمار البلاد وإعادة تأهيل البنى التحتية لتلك المناطق.
ومن جهته..أعرب ديفيد ماكاليستر عن شكره لوزير الخارجية العراقى لما تقدمه وزارة الخارجية من تعاون وتنسيق مع الاتحاد الأوروبى واستمرار دعمهم للعراق فى المجالات كافة للمساهمة فى استقراره الدائم.
شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو الاتحاد الأوروبى لزيادة الاستثمارات لإعمار المناطق المحررة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .