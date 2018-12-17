الرئيس هادي يلتقي بنائبه ورئيس الوزراء في الرياض ويصدر هذه التوجيهات

التقى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بنائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، وذلك وفق ما أفادت به وكالة سبأ الرسمية .

وشدد الرئيس هادي خلال اللقاء على أهمية تعزيز العمل الميداني والتنفيذي على الساحة الوطنية بجوانبه المختلفة واستقرار الخدمات لتلبية احتياجات المواطن عبر تفعيل اداء الحكومة لملامسة تطلعات وطموحات اليمنيين في الامن والاستقرار والعيش الكريم.

واشاد الرئيس هادي بجهود الحكومة المبذولة التي أسهمت في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل ظروف صعبه ومعقدة على مختلف المستويات.

وأكد على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لتلك الجهود .. مشدداً على تفعيل العمل مع المنضمات الدولية والهيئات الداعمة لممارسة أعمالها وأنشطتها من العاصمة المؤقتة عدن لتحقيق الامن والاستقرار واستكمال البرامج والخطط الطموحة.