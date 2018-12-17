شكرا لقرائتكم أردوغان: قد نبدأ عملية عسكرية بسوريا في أي وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشراكة الاستراتيجية مع أميركا تتطلب "طرد الجماعات الإرهابية" من شرق الفرات في شمال سوريا، كاشفاً أن #تركيا قد تبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت.

وشدد أردوغان، خلال كلمة في إقليم قونية، على أن #درع_الفرات عملية في شمال سوريا ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي"، حسب تعبيره، في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المنضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة في الحرب على داعش بسوريا.

وأكد أردوغان أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "رد بإيجابية على عمليتنا شرق الفرات".

وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أن القوات التركية ستبدأ عملية جديدة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، شرق نهر الفرات في شمال سوريا.