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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا على تويتر: "يسرنى الاجتماع بالرئيس السيسي لعقد جلسة عمل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشر المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز" تغريده على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قال فيها "سيحضر الرئيس المصرى السيسى أيضا المنتدى الأوروبى الأفريقى، ويسرنى أننا سنتمكن من الاجتماع لعقد جلسة عمل ظهرا فى الفترة التى ستجرى فيها أعمال المنتدى".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار النمساوى سيشهدان توقيع عددا من مذكرات التعاون المشترك بين مصر والنمسا، وذلك عقب جلستى المباحثات الثنائية والموسعة.
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