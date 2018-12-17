شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "سامح عاشور" يلتقي رئيس محكمة طنطا ويتفقد غرف المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح عاشور نقيب المحامين، والوفد المرافق له، بالمستشار ثروت عامر رئيس محكمة طنطا الابتدائية، خلال زيارته اليوم الاثنين للمدينة.

وتناول اللقاء توطيد العلاقة والتواصل بين المحامين والقضاة، وعرض عددا من مطالب المحامين بطنطا على رئيس المحكمة.

ووافق "عامر" على مطلب المحامين الخاص بتخصيص أسانسير لهم، كما وعد بتخصيص مكان بالمبنى لتجهيزه كغرفة إضافية خاصة بالمحامين في أقرب وقت ممكن.

وحضر اللقاء عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، وفرج سعيد نقيب فرعية طنطا، وأعضاء مجلس الفرعية عماد حامد، وإسلام فاروق، ومصطفى الشاعر، وباسم حشاد، ومحمد عامر، ومحمد رضوان.

وفي ذات السياق، تفقد "عاشور" غرف المحامين التسعة المتواجدة بالمحكمة.

يشار إلى أن نقيب المحامين سيفتتح اليوم معهد المحاماة بطنطا، والمنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة.