برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة بمشاركة 28 عالما مصريا بالخارج

كتب محمد أحمد طنطاوى - محمود راغب - الغردقة عماد عرفة انطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، بمدينة الغردقة ويستمر على مدار يومين . وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض لحصاد سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التى أطلقتها وزارة الهجرة وعكفت عليها لربط العقول المهاجرة بوطنهم الأم. وافتتح فعاليات المؤتمر اللواء محمد العصار...

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