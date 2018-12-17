أردوغان: العلاقات الاستراتيجية مع أميركا تتطلب طرد المجموعات الإرهابية من شرق الفرات

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "العلاقات الاستراتيجية مع ​الولايات المتحدة​ تتطلب طرد المجموعات الإرهابية من شرق الفرات في ​سوريا​".

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