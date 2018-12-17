زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة جيلان شمال ايران

أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة ​طهران​ بأن "زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة لوندويل بمحافظة جيلان شمال ​ايران​"، مشيراً إلى أن "الزلزال وقع في عمق 18 كم عن سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 49.4 درجة والعرض ​الشمال​ 38.31 درجة".

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