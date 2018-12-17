مسؤول ايراني: طهران قوة مؤثرة في المنطقة

أكد قائد القوة البحرية للجيش ال​إيران​ي الأدميرال حسين خانزادي أن "إيران هي قوة مؤثرة في المنطقة"، مشيراً إلى ان "القوى العالمية الكبرى تسير نحو الأفول، وأن صحوة دول المنطقة وحصولها على حصتها من البحر، سيمنع القوى الكبرى من التعدي على المصالح البحرية للآخرين".

ولفت إلى أن "منطقة غرب آسيا تتمتع بطاقات جيوسياسية خاصة، وأن ايران في موقع تتمتع بطاقات عظيمة بحرية وجوية وسككية وبرية"، مشيراً إلى "وجود بحار كبرى وهامة حول منطقة غرب آسيا، فضلا عن ممرات مائية هامة وهي تتمتع بقابلية الربط بين قارات آسيا و​اوروبا​ و​افريقيا​، فضلا عن كونها مخزن الطاقة العالمية، في حين ان ثلث التجارة البحرية تمر من ممرات هذه المنطقة ومن شمال ​المحيط الهندي​".

وبشأن الموقع الذي تتحلى به إيران، قال الأدميرال خانزادي: "إننا نقع في مركز النطاق البيضوي الاستراتيجي للطاقة، ولدينا حدود بحرية ونطاق واسع وممرات متنوعة وسواحل على المحيط"، لافتاً إلى أن "من العوامل المؤثرة على مستقبل ​الأمن​ البحري؛ أفول القوى البحرية العالمية الكبرى، وتنامي التقنية، و​الاحتباس الحراري​، وبروز قوى بحرية جديدة في المنطقة، وضعف أداء المؤسسات الدولية".

وأشار إلى أن "التهديدات الأمنية أخذت تخضع اليوم للاعبين جدد، والقوى العالمية الكبرى بدأت بالأفول، كما ان صحوة دول المنطقة وحصولها على حصصها من مصالح البحر، كل ذلك سيمنع تعدي القوى الكبرى على المصالح البحرية لدول المنطقة".