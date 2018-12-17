رئيس الوزراء الكمبودي دشن أكبر مشروع لإنتاج الطاقة من المياه

دشن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة من ​المياه​، مشيرا الى أن "معظم الناس يدعمون تطوير هذا المشروع، لكن بعض القرويين تسببوا بوضع صعب نتيجة تحريض من بعض الأصوات الخارجية"، مضيفاً أن السد سيساهم في خفض تكلفة ​الكهرباء​.

وسدّ "سيسان 2" الأدنى، المنتج لـ400 ميغاوات من الطاقة، ليس سوى واحدٍ من سدود عدة ينتقدها المدافعون عن ​البيئة​ لتهديدها الثروةَ السمكية على طول نهر "ميكونغ" وروافده.

ورحّل نحو 5 آلاف شخص، خصوصاً من السكان الأصليين المهمشين، وأعيد إسكانهم بسبب المشروع، فيما بقي بضع مئات فقط في منطقتهم.

وحذرت ​الأمم المتحدة​ في وقت سابق من السد، فيما انضمّ بعض العلماء للدعوات القائلة بإيقاف المشروع نتيجة مخاوف من تهديده مصادر الأغذية في المنطقة.