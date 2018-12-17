رئيس الوزراء الكمبودي دشن أكبر مشروع لإنتاج الطاقة من المياه

دشن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة من المياه، مشيرا الى أن "معظم الناس يدعمون تطوير هذا المشروع، لكن بعض القرويين تسببوا بوضع صعب نتيجة تحريض من بعض الأصوات الخارجية"، مضيفاً أن السد سيساهم في خفض تكلفة الكهرباء.
وسدّ "سيسان 2" الأدنى، المنتج لـ400 ميغاوات من الطاقة، ليس سوى واحدٍ من سدود عدة ينتقدها المدافعون عن البيئة لتهديدها الثروةَ السمكية على طول نهر "ميكونغ" وروافده.
ورحّل نحو 5 آلاف شخص، خصوصاً من السكان الأصليين المهمشين، وأعيد إسكانهم بسبب المشروع، فيما بقي بضع مئات فقط في منطقتهم.
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من السد، فيما انضمّ بعض العلماء للدعوات القائلة بإيقاف المشروع نتيجة مخاوف من تهديده مصادر الأغذية في المنطقة.
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