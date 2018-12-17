أعربت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن أملها بأن تسهم زيارة رئيس ​السودان​ ​عمر البشير​ إلى دمشق في عودة ​سوريا​ إلى ​الجامعة العربية​، مشيرةً إلى أن " عودة سوريا السريعة إلى الأسرة العربية ستساعد في التسوية السورية وفق القانون الدولي".

شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية روسيا: نأمل أن تسهم زيارة البشير لدمشق بعودة سوريا للجامعة العربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .