لجنة مهرجانات ضبية الدولية أقامت ريسيتالا ميلاديا في كنيسة الصعود

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أقامت لجنة مهرجانات ضبية الدولية ليل امس، ريسيتالا ميلاديا في كنيسة الصعود في ضبيه احيته السيدة كارول سماحة مع فرقة من المرنّمين والموسيقيين. حضرت الريسيتال، ممثلة رئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز والنائبان الياس بو صعب وإدي ابي اللمع وتانيا كنعان ممثلة النائب ابراهيم كنعان.
والقت رئيسة لجنة مهرجانات ضبيه الدولية كورين الاشقر كلمة أملت فيها ان يحمل هذا الريسيتال الفرحة الى القلوب لتعم من ضبيه الى المتن والى كل لبنان " لانه بالمحبة وحدها نزرع السلام والامان". وحيّت الاشقر شهداء الجيش منوهة بتضحيات العسكريين في سبيل الامن والسلام.
بعد ذلك رتلت السيدة كارول سماحة ترانيم ميلادية بالعربية والفرنسية والانكليزية ورافقها في أحدها التينور بشارة مفرج.
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