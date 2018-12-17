بلدية العباسية أضاءت شجرة الميلاد ووزعت الهدايا على الاطفال

أضاءت بلدية العباسية شجرة الميلاد في مجمع البقاء السكني، ووزعت الهدايا على الاطفال، في حضور مطران صور للروم الكاثوليك ميخائيل ابرص، رئيس البلدية علي عز الدين، أعضاء من المجلس البلدي وفاعليات.
وشكر المطران ابرص رئيس وأعضاء المجلس البلدي "الإلتفاتة القيمة التي تعبر عن العلاقة الأخوية بين ابناء المنطقة الواحدة من دون تمييز"، معتبرا ان "هذه الهدية القيمة تدل على نبل واخلاق الذين قدموها".
بدوره، ألقى عزالدين كلمة هنأ فيها أبناء المجمع "بولادة المسيح نبي الرحمة والانسانية"، مشيرا الى أن "هذه المناسبة العظيمة تجمعنا على الخير والمحبة لأننا هكذا تعلمنا من الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي أطلق شعار التعايش الإسلامي المسيحي، وهو ثروة يجب التمسك بها".
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