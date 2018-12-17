الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة يهنّئ مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية

هنأ "​الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة​ - ​لبنان​" (​أوسيب​ لبنان) المجلس الجديد ل​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، وتوجّه بأصدق التهاني إلى المجلس الجديد، آملا أنه سيكون خير خلف لخير سلف. وتمنى لأعضاء المجلس ولاية موفقة في إدارة شؤون النقابة العريقة، وتقدّم بالشكر إلى الأعضاء السابقين الذين خدموا نقابتهم بتفان وإخلاص.

ويعوّل الإتحاد على حكمة أعضاء المجلس الجديد وروح الخدمة لديهم في الإكمال بمسيرة، النهوض بالنقابة والوصول إلى إحقاق حقوق محرّري الصحافة اللبنانية الذين يعانون أزمة لم تعد مخفية على أحد، في ظلّ إقفال عدد من الصروح الصحافية في لبنان والوضع الصعب الذي تعيشه باقي الصحف بشكل عام. وأكد الإتحاد وقوفه دائماً إلى جانب زملائه المحررين والنقابيين في مسيرتهم، الهادفة إلى النهوض بالصحافة والصحافيين، كي يبقى لبنان بلد الفكر والقلم، والحرية والمسؤولية.