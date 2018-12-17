النشرة: وصول العاصفة الى مناطق النبطية مصحوبة بامطار غزيرة وتدني بدرجات الجرارة

افاد مراسل النشرة في النبطية، عن وصول العاصفة التي تضرب منطقة النبطية- اقليم التفاح، بنت جبيل ومرجعيون، مصحوبة ببرق ورعد وامطار غزيرة وتدني في درجات الحرارة وسوء الرؤية على الطرقات لا سيما الجبلية العالية منها، وادت الامطار الغزيرة الى تكوين برك على الطرقات وسيول ما ادى لانقطاع عدد من السيارات لا سيما على طريق الزهراني حبوش، النبطية.
ووجّه الدفاع المدني اللبناني نداءات الى المواطنين بضرورة قيادة السيارات بحذر تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.
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