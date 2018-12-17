النشرة: وصول العاصفة الى مناطق النبطية مصحوبة بامطار غزيرة وتدني بدرجات الجرارة

افاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​، عن وصول العاصفة التي تضرب منطقة النبطية- ​اقليم التفاح​، ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​، مصحوبة ببرق ورعد وامطار غزيرة وتدني في ​درجات الحرارة​ وسوء الرؤية على الطرقات لا سيما الجبلية العالية منها، وادت ​الامطار​ الغزيرة الى تكوين برك على الطرقات وسيول ما ادى لانقطاع عدد من السيارات لا سيما على ​طريق الزهراني​ حبوش، النبطية.

ووجّه ​الدفاع المدني​ اللبناني نداءات الى المواطنين بضرورة قيادة السيارات بحذر تخوفا من الانزلاقات و​حوادث السير​.