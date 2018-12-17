أعلن عضو كتلة "اللقاء التشاوري" النائب ​جهاد الصمد​ أنه "مع احترامنا لما يقوم به رئيس الجمهورية من مساع ومع تفهمنا لدقة الوضع المعيش والمالي والإقتصادي وللمخاطر التي تحيط بالوطن واحساسا منا بالمسؤولية الوطنية يؤكد اللقاء أن أي مبادرة لا تقر بحقه بالمشاركة ب​الحكومة​ من باب احترام نتائج ​الانتخابات​ والشرعية الشعبية، لن يكتب لهذه المبادرة ​الحياة​، والوضع سيبقى على ما هو عليه حتى اشعار آخر".

شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاء التشاوري: أي مبادرة لا تقر بحقنا بالمشاركة بالحكومة لن يكتب لها الحياة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .