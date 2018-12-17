بطرس: المخيمات في لبنان مكتظة ولا تحتمل وجود المزيد من اللاجئين

أشارت مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين ​علا بطرس​ إلى أن "عدد فلسطينيي ​سوريا​ الذين دخلوا إلى ​لبنان​ خلال السنوات الـ8 الماضية انخفض تدريجيا، إذ تقوم الفصائل الفلسطينية حاليا على إطلاق مبادرة لضمان إعادة من تبقى منهم في لبنان إلى مخيماتهم في سوريا".

وأكدت بطرس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المخيمات في لبنان مكتظة ولا تحتمل وجود المزيد من اللاجئين فيها، أضف أن إيران تعمل على بناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في سوريا ما يفتح للفلسطينيين الذين دمرت منازلهم مجالا للعودة"، مشددة على ان "وزير الخارجية جبران باسيل يتواصل مع كل الأطراف الدولية المعنية لإتمام عودة كل النازحين، لكن للأسف لا قرار على مستوى ​الدولة اللبنانية​ بعد رغم تجاوب رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، والمطلوب بعد ​تشكيل الحكومة​ أن يتم إقرار الخطة التي وضعها الوزير جبران باسيل والتي تحدد الآلية التنفيذية لهذه العودة".