كيدانيان: الجميع بات يعترف بان النواب السنة الستة يجب ان يكونوا ممثلين في الحكومة

شدد وزير ​السياحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​أفيديس كيدانيان​، على "أننا اصبحنا على مسافة قريبة جدا من تأليف ​الحكومة​ ويبقى علينا ان ندور الزوايا"، كاشفا أنه سمع من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ أن "هناك مبادرة جدية في حاجة الى موافقة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، والجميع في انتظار ما سيصدر عن "اللقاء التشاوري" في اجتماعه المرتقب".

ولفت في حديث اذاعي الى أن "الجميع بات يعترف بان النواب السنة الستة يجب ان يكونوا ممثلين في الحكومة، لكن الخلاف في طريقة من سيمثلهم، وهذا الموضوع في حاجة الى لقاء يجمعهم مع الحريري أو اختيار من يمثلهم لمحاورة الحريري ومناقشته جديا".

ورأى "اننا في حاجة اليوم الى خطوة جريئة من الرؤساء الثلاثة"، جازما أن "الحكومة ستكون ثلاثينية لا أكثر ولا أقل"، معتبرا أنه "إذا كان جميع المسؤولين يحبون ​لبنان​ فعلا، كما يدعون، يجب ان يكون لدينا حكومة قبل نهاية العام".

ولفت الى أن "حجوزات ​الفنادق​ حتى اليوم مقبولة جدا ولكنها لأيام قليلة في فترة الاعياد ما يحرك ايضا ​الوضع الاقتصادي​، ونحن راهنا على ان نصل هذا العام الى مليوني سائح، حتى تشرين الثاني وصل العدد الى مليون و800 ألف واتوقع ان نصل الى المليونين مع نهاية العام، وهذا انجاز في ظل الوضع الاقتصادي الصعب"، كاشفا عن ان "38 في من السياح أوروبيون و30 في المئة عرب وخليجيون و22 في المئة اميركيون وكنديون وبرازيليون ودول اخرى، وهذا العام تفوقنا بعدد السياح الاوروبيين عن عام 2010 التي كانت الافضل في السياحة".

واعتبر ان "لا شيء يمنع السياح العرب من المجيء الى لبنان وصحيح لم يصل عددهم الى ما كنا نتوقعه، ولكن لا حذر ولا منع من سفرهم الى لبنان، والتأخير في ​تشكيل الحكومة​ ولونها وشكلها اذا ما شكلت يعطي حافزا اضافيا للقيمين في ​دول الخليج​ على فتح الابواب اكثر امام هذا الموضوع".