لجنة انقاذ البردوني: سنكون في وجه اي تراخي بما يخص البردوني والليطاني

ثمن تجمع شباب زحلة المقيم والمغترب "تراجع ​جمعية الصناعيين​ عن مؤتمرهم تجنبا لإشكاليات كبرى كانت ستحدث في مواجهة ​المجتمع المدني​". وأعلن التجمع في بيان له أن "ما تم تحقيقه حتى الساعة في شأن البردوني الى الليطاني لا يمكن التراجع عنه ، وستظل حركتنا على أتم الجهوزية بالتنسيق مع كافة الهيئات الأهلية للوقوف في وجه أي تراجع أو تراخي ."

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