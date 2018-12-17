استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس والوفد المرافق وجرى البحث في أوضاع الضمان الإجتماعي بصورة عامة ووضع أصحاب المحطات ومدى أحقيتهم في الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي بصورة كلية أو جزئية لكامل الفروع أو لبعضها، وبصورة خاصة الى الضمان الصحي، أسوة بالمضمونين الذين ينتسبون الى هذا الفرع.
وشرح كركي أن "إدارة الصندوق أعدت مشروع قانون لإخضاع أصحاب العمل للضمان الإجتماعي، وكذلك فقد تقدم كل من النائبين ياسين جابر وأنور الخليل باقتراح قانون لضمان أصحاب العمل تجري دراسته في المجلس النيابي. وتمنى المدير العام "أن يبصر هذا القانون النور في أقرب فرصة، لأن هذا مطلب الجميع: الهيئات الإقتصادية وأصحاب العمل والضمان الإجتماعي"، معتبراً أن "أصحاب المحطات يمكنهم الإستفادة من هذا القانون"، وطالبهم بالعمل على متابعته.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كركي: لتأمين الضمان الصحي لأصحاب العمل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .