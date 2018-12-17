كنعان التقى لازاريني وبحث معه مؤتمر لندن والاصلاحات المالية ومكافحة الفساد

بحث رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ مع الممثل المقيم لبرامج الامم المتحدة​ في​​لبنان​​ومنسق الانشطة الانسانية ​فيليب لازاريني في التعاون المشترك، ومؤتمر الاستثمار في لندن ودور لجنة المال والموازنة و​المجلس النيابي​ في ما يتعلّق بالاصلاحات والتشريعات المالية و​مكافحة الفساد​.

من جهته اكد لازاريني على دعم ما يقوم به لبنان على هذا الصعيد، ما يعيد الثقة اليه على أمل ان يقترن بولادة ​الحكومة​ قريباً.