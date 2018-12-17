كنعان التقى لازاريني وبحث معه مؤتمر لندن والاصلاحات المالية ومكافحة الفساد

بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مع الممثل المقيم لبرامج الامم المتحدة فيلبنانومنسق الانشطة الانسانية فيليب لازاريني في التعاون المشترك، ومؤتمر الاستثمار في لندن ودور لجنة المال والموازنة والمجلس النيابي في ما يتعلّق بالاصلاحات والتشريعات المالية ومكافحة الفساد.
من جهته اكد لازاريني على دعم ما يقوم به لبنان على هذا الصعيد، ما يعيد الثقة اليه على أمل ان يقترن بولادة الحكومة قريباً.
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