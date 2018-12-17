النشرة: تساقط غزير للأمطار في صيدا وإنخفاض في درجات الحرارة

افاد مراسل النشرة في صيدا، بان حبات البرد تساقطت في ​مدينة صيدا​ مصحوبة ب​أمطار​ غزيرة وتدني في ​درجات الحرارة​، وقد ادت الامطار الى تجمع ​المياه​ في بعض الشوارع، حيث عملت فرق ​بلدية صيدا​ على تصريفها سريعا، بينما تجمعت المياه في القياعة.

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