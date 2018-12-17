الخطيب عاين معمل ميموزا: عينا خبيرا هولنديا للتدقيق في محطة التكرير

عاين وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​طارق الخطيب​، الاضرار البيئية في ​نهر البردوني​ التي نتجت عن تلوّث ​المياه​ باللون الاسود، وانتقل الى معمل ميموزا حيث التقى الادارة وشدّد على ضرورة التزام ​المصانع​ بالمعايير البيئية وعدم تلويث مجاري الانهر.

وأكد الخطيب أن "​وزارة البيئة​ وفور حصول ​التلوث​ عيّنت خبيراً هولندياً للتدقيق في محطة التكرير للمعمل وهي في انتظار صدور نتائج هذا التقرير"، موضحا أن "ادارة المعمل تعهّدت الالتزام بكل ما تطلبه وزارة البيئة ".

كما زار وزير ​الصناعة​ ​حسين الحاج حسن​ وعرض معه للخطوات التي تتخذها الوزارتان لمكافحة التلوث الصناعي والتزام المصانع بالمعايير البيئية السليمة.