الخطيب عاين معمل ميموزا: عينا خبيرا هولنديا للتدقيق في محطة التكرير

عاين وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، الاضرار البيئية في نهر البردوني التي نتجت عن تلوّث المياه باللون الاسود، وانتقل الى معمل ميموزا حيث التقى الادارة وشدّد على ضرورة التزام المصانع بالمعايير البيئية وعدم تلويث مجاري الانهر.
وأكد الخطيب أن "وزارة البيئة وفور حصول التلوث عيّنت خبيراً هولندياً للتدقيق في محطة التكرير للمعمل وهي في انتظار صدور نتائج هذا التقرير"، موضحا أن "ادارة المعمل تعهّدت الالتزام بكل ما تطلبه وزارة البيئة ".
كما زار وزير الصناعة حسين الحاج حسن وعرض معه للخطوات التي تتخذها الوزارتان لمكافحة التلوث الصناعي والتزام المصانع بالمعايير البيئية السليمة.
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