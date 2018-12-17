السنيورة يعود الى بيروت بعد مشاركته في مؤتمر عن تعزيز الجهود الإصلاحية في الصين

عاد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ إلى ​بيروت​ قادماً من ​الصين​ بعد أن شارك في مؤتمر عُقد في مدينة غوانزو الصينية من أجل تعزيز الجهود الإصلاحية والانفتاح والتعاون الاقتصادي، وذلك بدعوة من نادي ​مدريد​ لتحالف القيادات الدولية، الذي يشارك السنيورة في عضويته. ولقد شارك في الدعوة لذلك المؤتمر المؤسسات الحكومية الصينية، والذي حضره 39 من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالإضافة إلى مشاركة وحضور نائب الرئيس الصيني.

وكانت للسنيورة في المؤتمر مداخلة حول الأوضاع الدولية الراهنة. وفي نهاية المؤتمر، حيث دعا الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ المشاركين إلى زيارة العاصمة الصينية حيث استقبلهم وعقد معهم ندوة مفتوحة جرى فيها عرض لتطلعات وخطط الصين في المستقبل، إلى جانب بحث مسائل التعاون الدولي فيما بين الصين ومختلف دول العالم، ولاسيما بما يتعلق بالدول الواقعة على خط الحرير الذي كان يربط الصين بالعالم القديم.