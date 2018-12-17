أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​مجلس النواب​، أن ​لجنة الدفاع​ برئاسة النائب ​سمير الجسر​ تابعت درس مشروع القانون المتعلق ب​قانون السير الجديد​، واستمعت الى رأي ​وزارة الصناعة​ واخذت الملاحظات الخطية التي طلبتها من ​هيئة ادارة السير​ و​جمعية الصناعيين​ والمجلس الوطني للسلامة المرورية، على ان تعود لمتابعة درس المشروع في الجلسة المقبلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: لجنة الدفاع تابعت درس مشروع القانون المتعلق بقانون السير الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .