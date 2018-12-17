مصادر للشرق الأوسط: لبنان يتعرض لضغوط سورية لإطلاق هنيبعل القذافي

أبلغت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن ثمة ضغوطاً سورية على لبنان لإطلاق هنيبعل القذافي النجل الرابع للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والموقوف لدى الأمن اللبناني منذ 10 كانون الأول 2015.
ولفتت المصادر الى إن "النظام السوري أبلغ بعض الجهات اللبنانية الرسمية أخيراً، رسالة شديدة اللهجة مفادها بأنه لا مبرر لاحتجاز هنيبعل القذافي (43 عاماً)، خصوصاً بعدما اتضح أنه لا يعرف شيئاً عن قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1978".
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