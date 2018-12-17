مصادر للشرق الأوسط: لبنان يتعرض لضغوط سورية لإطلاق هنيبعل القذافي

أبلغت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن ثمة ضغوطاً سورية على ​لبنان​ لإطلاق ​هنيبعل القذافي​ النجل الرابع للعقيد الليبي الراحل ​معمر القذافي​، والموقوف لدى ​الأمن​ اللبناني منذ 10 كانون الأول 2015.

ولفتت المصادر الى إن "​النظام السوري​ أبلغ بعض الجهات اللبنانية الرسمية أخيراً، رسالة شديدة اللهجة مفادها بأنه لا مبرر لاحتجاز هنيبعل القذافي (43 عاماً)، خصوصاً بعدما اتضح أنه لا يعرف شيئاً عن قضية إخفاء الإمام ​موسى الصدر​ ومرافقيه في ​ليبيا​ عام 1978".