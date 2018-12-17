وزارة المال باشرت دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف للموظفين

اعلن المكتب الإعلامي لوزير المال علي حسن خليل أن "الوزارة باشرت بدفع الرواتب و​الأجور​ وملحقاتها بالإضافة الى معاشات التقاعد وتعويضات الصرف ومستحقات موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية والعسكرية لتدفع قبل الأعياد".

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