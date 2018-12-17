كن هادي:اطلاق حملات توعية لمناسبة رأس السنة تحذر من مخاطر القيادة

أعلنت جمعية "​كن هادي​" إنها إعتادت ان تطلق حملات توعية لمناسبة ​عيد رأس السنة​، للتحذير من مخاطر القيادة تحت تأثير ​الكحول​، بالإضافة إلى تقديم خدمة تاكسي مجانية لكل من هو غير قادر على القيادة".

وقال البيان:"لقد تركت حملاتها خلال الأعوام 2011 وحتى 2017، أثرا كبيرا على الأفراد والمؤسسات والشركات، الذين باتوا في معايداتهم الخاصة يحذرون من مخاطر القيادة والشرب، كما حذرت ​وزارة الداخلية والبلديات​ بواسطة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حذو الجمعية، وقدمت ليلة رأس السنة خدمة تاكسي مجانية لكل من هو غير قادر على القيادة بسبب الإسراف بالشرب".

وختم:"تطلق هذا العام، جمعية كن هادي و​شركة ألفا​ بإدارة Orascom Telecom خدمة لرواد ليلة رأس السنة، خاصة، لأولئك الذين أتوا بسياراتهم إلى الملهى وللغير قادرين منهم في نهاية السهرة على القيادة، للعودة الى منازلهم بسبب التعب او الإسراف بالشرب، على أن تقدم الجمعية وشركة ألفا في اليوم التالي لليلة رأس السنة ​سيارة​ أجرة مجانا لاستعادة سياراتهم تفاديا بذلك القيادة تحت تأثير الكحول و/أو التعب".