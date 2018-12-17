سامي الجميل: كم تقرير دولي عن نسب التلوث والسرطان بلبنان يجب ان يصدر قبل ان يشعروا بمدى الخطر؟

سأل رئيس حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ "كم تقرير دولي عن نسب ​التلوث​ والسرطان في لبنان يجب ان يصدر قبل ان يشعروا بمدى الخطر الذي بات يتهدد صحة اللبنانيين؟".

وفي تصريح لخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت الجميل إلى أنه "في نظرة عامة مذهلة عن ​تلوث الهواء​ في ​أوروبا​ والبحر الأبيض المتوسط ونلاحظ الاستثناء اللبناني وأن نسبة التلوّث توازي نسبة ​القاهرة​ والمناطق الصناعية في أوروبا، من دون أن يكون في لبنان الإكتظاظ السكاني نفسه والصناعات ذاتها".