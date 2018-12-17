حركة الأمة بعد لقاء السفير الإيراني: تأكيد على وحدة القوى المقاومة

زار وفد من ​حركة الأمة​ و​لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية​، برئاسة أمين عام الحركة الشيخ ​عبد الله جبري​، سفير الجمهورية الإسلامية في ​إيران​، محمد جلال فيروزنيا، في مقر السفارة- بئر حسن، حيث كان عرض لمجمل التطورات الإقليمية.

وتمّ التأكيد خلال اللقاء "على وحدة محور ​المقاومة​، الذي تصدى ويتصدى للإرهاب التكفيري، ونجح في تحقيق انتصارات حاسمة، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه القوى المقاومة في وجه العدو الصهيوني وحلفائه من الرجعيين، مع رعاتهم الأميركيين."