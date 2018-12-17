حركة الأمة بعد لقاء السفير الإيراني: تأكيد على وحدة القوى المقاومة

زار وفد من حركة الأمة ولقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية، برئاسة أمين عام الحركة الشيخ عبد الله جبري، سفير الجمهورية الإسلامية في إيران، محمد جلال فيروزنيا، في مقر السفارة- بئر حسن، حيث كان عرض لمجمل التطورات الإقليمية.
وتمّ التأكيد خلال اللقاء "على وحدة محور المقاومة، الذي تصدى ويتصدى للإرهاب التكفيري، ونجح في تحقيق انتصارات حاسمة، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه القوى المقاومة في وجه العدو الصهيوني وحلفائه من الرجعيين، مع رعاتهم الأميركيين."
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