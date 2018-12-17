التحكم المروري طلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار

طلبت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي من السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط ​الامطار​ تجنباً للحوادث المرورية وحرصاً على ​السلامة العامة​".

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