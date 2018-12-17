افادت قناة الـ "lbci" أن "اللقاء التشاوري ينتظر إتصالا قريبا من المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ الذي يتولى نقل بعض الأفكار ​الجديدة​ حول الملف الحكومي".

شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاء التشاوري ينتظر إتصالا من اللواء إبراهيم الذي يتولى نقل بعض الأفكار الجديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .