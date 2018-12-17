شبيب أحال الى القضاء محاضر ضبط إقلاق راحة وإشغال أملاك عامة وختم بئر مياه غير مرخص

أحال محافظ بيروت ​زياد شبيب​ الى القاضي المنفرد الجزائي الناظر بقضايا المخالفات، عشرة ​محاضر ضبط​ تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في ​بلدية بيروت​، خمسة منها تتعلق بإزعاج واقلاق راحة ناجم عن نشاط ​ملاهي ليلية​، خلافاً لمضمون البلاغ عدد 7907 تاريخ 13/4/2017، القاضي بإلتزام مضمون القرار المشترك رقم 262 تاريخ 25/2/2009، لاسيما لجهة تجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار، وثلاث محاضر تتعلق بأعمال تأدية خدمة ركن سيارات مخالفة لأحكام القرار المشترك رقم 1536/2011 وتعديلاته وإستعمال عقار للركن غير مصرح عنهما للادارة، ومحضر يتعلق بإشغال أملاك عامة دون ترخيص ناجم عن نشاط مقهى، خلافاً لمضمون البلاغ عدد 13160 تاريخ 7/8/2017 القاضي بالتكليف لكل إشغال أملاك عامة غير مرخص به حسب الأصول، ومحضر يتعلق بموقف سيارات للعموم غير مرخص وغير متقيد بالتعرفة الرسمية خلافاً للقرار رقم 1656/ب تاريخ 25/6/2016، وهذه المخالفات مرتكبة من قبل فاعليها في مناطق الوسط التجاري – الواجهة البحرية، ​المدور​- ​مار مخايل​، ​الجميزة​، ​المصيطبة​، رأس بيروت – الحمراء والمقدسي بتاريخ 31/10/2018 و2 و4 و16 و27 تشرين الثاني و13 كانون الأول 2018.

وهي على الشكل التالي: ​محضر ضبط​ رقم 619 بحق شادي الهبر- شركة V.I.P، تأدية أعمال ركن السيارات (Valet Parking )، منطقة المدور، شارع ​أرمينيا​ – مار مخايل. محضر ضبط رقم 620 بحق سامر نخول، صاحب الملهى الليلي (Bar 35) منطقة ​الرميل​، شارع أرمينيا–عقار رقم 137. محضر ضبط رقم 621 ، بحق حسين عباس العزيز، ( المسؤول عن موقف سيارات للعموم ) شارع أرمينيا – مار مخايل. محضر ضبط رقم 631 بحـق أوهانس أنترانيك يعقوب، مستثمر الملهى الليلي(The Bohemian )، منطقة المدور، شارع أرمينيا – مار مخايل. محضر ضبط رقم 632 بحـق ​محمد ابراهيم​ مزيد، شركة V.P.S ( ​فاليه باركينغ​) الواجهة البحرية – منطقة الوسط التجاري. محضر ضبط رقم 1205 بحق عمار جمعة جمعة، مستثمر المقهى (كافيه عمار) منطقة المصيطبة- شارع تقي الدين الصلح، بناية القاطرجي. محضر ضبط رقم 1206 بحق شبلي محمد ديب، مستثمر الملهى (The Twelve Bar) ​شارع المقدسي​، الحمراء – عقار رقم 327 منطقة رأس بيروت. محضر ضبط رقم 1207 بحـق جورج يسر صليبا، مستثمر الملهى (Ales & Tales) شارع المقدسي، الحمراء – عقار رقم 387/2 منطقة رأس بيروت. محضر ضبط رقم 1208 بحق محمد عدنان زعيتر- شركة (Valet Pro)، تأدية أعمال ركن السيارات، الجميزة. محضر ضبط رقم 1209 بحـق علي أديب فرحات، مستثمر الملهى (Vesper Bar) شارع الحمراء – عقار رقم 218 منطقة رأس بيروت.

وكان المحافظ شبيب قد أصدر قراراً حمل الرقم 3589/ب، أمر بموجبه بإقفال ووضع الأختام على بئر مياه وغرفة المضخات التابعة لها والعائدة لشركة " فقرا كاترينغ" الكائنة في العقار رقم 4937 من منطقة ​الأشرفية​ العقارية – كورنيش ​بيار الجميل​، وذلك لعدم استحصاله على الترخيص المطلوب وفقاً للاصول، بناءً للتحقيق الذي أجراه قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت. وكلف شبيب مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من ​فوج حرس بيروت​ تنفيذ مضمون هذا القرار.