بلدية رياق - حوش حالا أنارت شجرة الميلاد

احتفلت ​بلدية رياق​ - ​حوش حالا​ بانارة ​شجرة الميلاد​، عند مدخل رياق الفوقا، في حضور النائب ​جورج عقيص​ ورئيس البلدية الدكتور جان معكرون ونائب رئيس البلدية كرم شمعون والمختار وسام مقدسي والاب فادي الحاج موسى وحشد من الاهالي.

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