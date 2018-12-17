الجيش وزع معاطف شتوية على طلاب مدرسة بيت ايوب

وزع ​الجيش اللبناني​ معاطف شتوية على طلاب مدرسة بيت أيوب، بالتعاون مع رئيس البلدية طلال مصطفى والهيئة التعليمية في المدرسة، التي أثنت على الجهود التي تقوم بها ​قيادة الجيش​.

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