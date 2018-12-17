وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي

شارك وفد من ​ديوان المحاسبة​ اللبناني ضم رئيس المصلحة عمر الدغيلي ومدقق الحسابات الاول حسين السلوخ، في اللقاء العلمي حول "الرقابة على أداء صناديق ​التأمين​ الاجتماعي" الذي استضافه المجلس الاعلى للحسابات في المملكة ​المغرب​ية، ونظمته المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. كما شارك ممثلون عن أجهزة الرقابة، في كل من الأردن والجزائر والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن والمغرب.

وتم التركيز في اللقاء على "مفهوم الحماية الاجتماعية ونطاقها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصيات الرقابة على أداء صناديق الحماية الاجتماعية ورقابة الأداء على صناديق وأنظمة التقاعد والرقابة على أداء صناديق التأمين الصحي ودور الأجهزة العليا للرقابة في مواكبة تطورات أنظمة الحماية الاجتماعية". كما مكن هذا اللقاء من تبادل التجارب بين الأجهزة المشاركة من خلال تقديم وفودها عروضا وحالات عملية حول موضوع اللقاء.

وقدم الوفد اللبناني، خلال اللقاء، سلسلة مقترحات في هذا المجال اضافة الى ورقة عمل تعنى بالرقابة الادارية على الاداء وسبل التعاون المشترك بين جميع الاجهزة الرقابية والمحاسبية في ​الدول العربية​ والاسلامية. كما شارك في وضع التوصيات التي صدرت.