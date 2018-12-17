الرئيس عون: هناك الكثير من المشاريع التي تصب لمصلحة البلد سنبدأ العمل بها فور تشكيل الحكومة

توجه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى وفد من جمعية الطاقات الشبابية للتنمية، قائلا: "أنتم جيل المستقبل، عليكم أن تكونوا قدوة لكل من يرغب ب​الهجرة​ من البلد، هناك الكثير من المشاريع التي تصبّ لمصلحة البلد سنبدأ العمل بها فوراً مع ​تشكيل الحكومة​".

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