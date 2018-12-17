النشرة: اجتماع بمقر "فتح" في مخيم المية ومية للبحث بالاحداث الاخيرة بالمخيم

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا انه "اثر الحادث الذي حصل في ​مخيم المية ومية​، والذي تمثل ب​القاء قنبلة​ على مكتب "الاونروا" في أحد احياء، من قبل مجهول، عقد قائد ​الأمن الوطني الفلسطيني​ في ​لبنان​ ​اللواء​ صبحي ابو عرب اجتماعا في مقر ​حركة فتح​ في مخيم المية ومية، شارك فيه مدير خدمات "الاونروا" في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب، ومسؤول الامن في الاونروا احمد الوزير، وقائد الامن الوطني في مخيم المية ومية المقدم ابو محمد عباس، ونائبه المقدم محمود البرناوي، وامين سر شعبة المية ومية لحركة فتح غالب الدنان، حيث جرى مناقشة الأوضاع بشكل عام في مخيم المية، والحادث الذي حصل بشكل خاص وتم تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات ما حصل ومعرفة الفاعل ومحاسبته، فيما اعتبر المجتمعون ان أمن أهلنا وشعبنا في المخيم والجوار خط احمر، وأن هذه الاعمال تصب في مصلحة اعداء شعبنا الفلسطيني ومصلحة اسرائيل ".