ترشيشي ناشد زعيتر السماح باستيراد بذار بطاطا فئة A

تمنى رئيس تجمع مزارعي وفلاحي ​البقاع​ ​ابراهيم الترشيشي​ على وزير ​الزراعة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غازي زعيتر​ "السماح باستيراد بذار البطاطا من فئة A"، مؤكدا ان "هذا الامر افضل من بقاء الارض بورا وعدم زراعتها او التحول الى الاصناف البلدية".

ولفت الترشيشي في بيان له الى ان "مزارعي البطاطا يعانون هذا الموسم من عدم وجود كميات من البذار من فئة E التي لن يتوفر منها سوى كمية السبعة آلاف طن، الامر الذي يعني اننا نتجه الى ارتفاع غير مسبوق في اسعار كيلو البطاطا لاسيما ان الكيلو يباع اليوم بسعر الف ليرة ونحن زرعنا 25 الف طن من البذار".

واستغرب الترشيشي تصريح النائب ​وائل ابو فاعور​، مؤكداً "أنني أكن له كامل محبتي واحترامي انما اتوجه اليه بسؤال حول البديل من بذار البطاطا من فئة "سوبر اليت" الذي وصل سعره الى 1500 ​دولار​ وغير متوفر في ​اوروبا​. ونحن اليوم نطالب بإدخال بذار بطاطا من فئة A".

وأعرب عن خشيته من "الاحتكار الذي سيحصل على بذار البطاطا من فئة ELITE"، لافتاً الى "أننا مضطرون لاستيراد بذار بطاطا من فئة A ونحن مجبرون على هذا الاستيراد الذي لن يزيد عن الف طن وبشكل استثنائي حتى لا نكون فريسة لبعض التجار الذين سيرفعون طن البذار الى حدود 2000 دولار. وانا هنا اتوجه الى النائب ابو فاعور وهو الصديق والحريص على الزراعة لأقول له انه تلقى معلومات مغلوطة، واؤكد له بأن المزارع في البقاع وعكار بحاجة الى هذا البذار لأن المتوفر اليوم لا يزيد عن 7 آلاف طن بذار في حين المطلوب ما يقارب 25 الف طن".

وناشد الترشيشي وزير الزراعة "عدم اعطاء اجازات استيراد لأية كميات من البصل لغاية شهر شباط من العام المقبل لأن الموجود في المستودعات اللبنانية يكفي الاسواق اللبنانية.